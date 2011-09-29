〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近一年低位,因金融危机隐忧挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月29日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,触及近一年低点,因围绕全球经济和欧元区领导人能否防止另一场金融危机的不确定性挥之不去.
印尼和马来西亚两国库存增加,同样令棕榈油价格承压,恐连续第三季价格下跌.
但有交易商表示,如果印度在最後时刻购入食用油,或提振价格.印度将在10月底迎来排灯节.
"过去几周来,市况变化太大,"一名外资经纪公司驻吉隆坡交易员表示.
"棕榈油交易商正观察欧元区领导人如何解决债务危机的信号,而不是关注基本面,"他说.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3一度大跌2.1%至2,850马币(林吉特)(901美元),为去年10月8日来低点.合约结算价报2,898马币.
总体成交量为26,284口,一般则在25,000口.
交易商同样静候周五将公布的9月马来西亚棕榈油出口数据.数据料将低于8月,但与本月初的降幅相比,市场已经显示出一些复苏迹象.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。