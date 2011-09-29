〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近一年低位,因金融危机隐忧挥之不去

路透吉隆坡9月29日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,触及近一年低点,因围绕全球经济和欧元区领导人能否防止另一场金融危机的不确定性挥之不去.

印尼和马来西亚两国库存增加,同样令棕榈油价格承压,恐连续第三季价格下跌.

但有交易商表示,如果印度在最後时刻购入食用油,或提振价格.印度将在10月底迎来排灯节.

"过去几周来,市况变化太大,"一名外资经纪公司驻吉隆坡交易员表示.

"棕榈油交易商正观察欧元区领导人如何解决债务危机的信号,而不是关注基本面,"他说.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3一度大跌2.1%至2,850马币(林吉特)(901美元),为去年10月8日来低点.合约结算价报2,898马币.

总体成交量为26,284口,一般则在25,000口.

交易商同样静候周五将公布的9月马来西亚棕榈油出口数据.数据料将低于8月,但与本月初的降幅相比,市场已经显示出一些复苏迹象.(完)