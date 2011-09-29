〔伦敦美债〕受逢低吸纳鼓舞微升,观望欧洲化解债务危机的进展

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦9月29日电---美国公债周四在欧洲市场微升,指标公债吸引买家介入,此前收益率(殖利率)回升至2%,市场关注是否欧洲决策者将在化解欧债危机的举措上取得进展.
美债几无变动,此前德国议会通过一项法案,赋予欧元区救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)更大权力,符合普遍预期,消息人士告诉路透,该法案获得德国总理梅克尔所在执政联盟的多数支持.[ID:nCN1995657]
有迹象显示,意大利仍面临债务危机蔓延风险,此前该国10年期公债标售的利率升至欧元时代以来的高位,也助推资金流向避险的公债.[ID:nCN1995589]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。