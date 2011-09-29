〔伦敦美债〕受逢低吸纳鼓舞微升,观望欧洲化解债务危机的进展

路透伦敦9月29日电---美国公债周四在欧洲市场微升,指标公债吸引买家介入,此前收益率(殖利率)回升至2%,市场关注是否欧洲决策者将在化解欧债危机的举措上取得进展.

美债几无变动,此前德国议会通过一项法案,赋予欧元区救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)更大权力,符合普遍预期,消息人士告诉路透,该法案获得德国总理梅克尔所在执政联盟的多数支持.[ID:nCN1995657]

有迹象显示,意大利仍面临债务危机蔓延风险,此前该国10年期公债标售的利率升至欧元时代以来的高位,也助推资金流向避险的公债.[ID:nCN1995589]