〔东南亚股市〕多数在清淡中收高,获温和本土买盘推动

路透曼谷9月29日电---大多数东南亚股市周四在清淡交投中上涨,因尽管欧元区债务危机仍存在不确定性,当地买家敲进此前挫跌的权重股.

成交量低于月均水准,外资在一些股市上卖超,包括马来西亚、印尼和泰国股市.

季度末马来西亚股市迎来本土机构的稳定买盘,泰国和印尼股市中本土买家也很活跃.

不过投资者依旧担心欧债危机的进展,地区股市仍远未到触底水平.

稍早,德国议会以压倒性多数通过赋予欧元区救助基金以更大的权力. [ID:nCN1995657]