〔东南亚股市〕多数在清淡中收高,获温和本土买盘推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月29日电---大多数东南亚股市周四在清淡交投中上涨,因尽管欧元区债务危机仍存在不确定性,当地买家敲进此前挫跌的权重股.
成交量低于月均水准,外资在一些股市上卖超,包括马来西亚、印尼和泰国股市.
季度末马来西亚股市迎来本土机构的稳定买盘,泰国和印尼股市中本土买家也很活跃.
不过投资者依旧担心欧债危机的进展,地区股市仍远未到触底水平.
稍早,德国议会以压倒性多数通过赋予欧元区救助基金以更大的权力. [ID:nCN1995657]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。