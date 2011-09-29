〔国际油市〕亚洲柴油急升,因壳牌石油关闭新加坡氢化裂解器

路透新加坡9月29日电---亚洲柴油市场周四急升,近月跨月价差飙涨至逾三年高位,此前皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡日加工能力50万桶炼厂发生火灾,一座氢化裂解器被关闭.

路透数据显示,10月/11月柴油价差几乎倍增至每桶1.10美元,为2008年7月9日以来近月裂解价差的最阔水平.10月裂解价差上涨逾2美元,触及近两个月高位.

"亚洲柴油市场在本次着火事件之前已经走强,目前随着壳牌的一座氢化裂解器关闭,一些市场人士正观望该事件推升跨月价差的幅度,"一位交易员称."从基本面看,该市场仍获得充足供应,需求并不太旺盛."

现货价差也走高,含硫0.5%等级柴油的升水跳涨0.20美元,至每桶0.25美元.

纸柴油和实货柴油市场的成交量均不大,不计入近月价差,10月柴油互换成交为30万桶.在点价窗口的单纯实货交易中,壳牌买入15万桶10-ppm超低硫柴油,换手量处于稳定水平.

消息人士称,壳牌已关闭新加坡日加工50万桶炼厂的大部分产能,因消防员难以控制火势,大火已燃烧超过一天.[ID:nCN1994561]

交易员称,该炼厂的氢化裂解器生产的超低硫柴油主要出口至亚洲地区.

10月柴油裂解价差跳升2.38美元,至每桶较迪拜原油升水19.27美元.

10月航煤裂解价差亦大涨2.18美元,至每桶20.47美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.45 121.85 121.65 120.70 0.95 0.79

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.40 120.80 120.60 119.50 1.10 0.92

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.30 121.70 121.50 120.35 1.15 0.96

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.25 122.65 122.45 121.30 1.15 0.95

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 120.60 120.60 0.00 0.00

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.50 119.50 0.00 0.00 (完)