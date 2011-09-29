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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 20:41 BJT

〔表格〕美国9月24日当周初请失业金人数降至39.1万人,预估为42万人

路透9月29日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国9月24日当周初请失业金人数降至39.1万人(预估为42万人),前周修正後为42.8万人(初值为42.3万人)

* 美国9月24日当周初请失业金人数四周均值降至41.7万人,前周修正後为42.225万(初值为42.1万人)

* 美国9月17日止当周续请失业金人数降至372.9万人(预估为372.5万人),前周修正後为374.9万人(前值为372.7万)

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