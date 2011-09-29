〔表格〕美国9月24日当周初请失业金人数降至39.1万人,预估为42万人

路透9月29日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国9月24日当周初请失业金人数降至39.1万人(预估为42万人),前周修正後为42.8万人(初值为42.3万人)

* 美国9月24日当周初请失业金人数四周均值降至41.7万人,前周修正後为42.225万(初值为42.1万人)