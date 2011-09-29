〔表格〕美国第二季GDP环比年率终值为增长1.3%,高于预期和前值

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月29日电---美国商务部周四公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.3%,市场预估为增长1.2%,前值为增长1.0%.
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第一季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季 第二季 第一季 2010年
终值 初值
实质GDP环比年率 1.3 1.0 0.4 3.0
国内产品最终销售 1.6 1.2 0.0 1.4
个人消费支出(PCE)物价指数 3.3 3.2 3.9 1.8
核心PCE物价指数 2.3 2.2 1.6 1.4
GDP隐性平减指数 2.6 2.5 2.7 1.2
消费者支出 0.7 0.4 2.1 2.0
耐久财(耐用品) -5.3 -5.1 11.7 7.2
非耐久财 0.2 0.4 1.6 2.9
服务业 1.9 1.4 0.8 0.9
企业投资 10.3 9.9 2.1 4.4
房屋投资 4.2 3.4 -2.4 -4.3
出口 3.6 3.1 7.9 11.3
进口 1.4 1.9 8.3 12.5
政府采购 -0.9 -0.9 -5.9 0.7 (完)
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--编译 梁睿雪;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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