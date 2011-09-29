〔表格〕美国第二季税後企业获利修正後为成长4.3%,前值为成长4.1%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月29日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第二季税後企业获利修正後为成长4.3%,前值为成长4.1%.
详细数据如下(经季节调整後百分比):
2011年 2011年 2010年
第二季 前值 第一季 全年
来自现行生产 3.3 3.0 1.0 32.2
企业所得税 -0.4 -0.7 4.3 50.9
税後获利 4.3 4.1 0.1 27.5 (完)
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--编译 肖群英;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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