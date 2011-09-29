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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 20:39 BJT

〔表格〕美国第二季税後企业获利修正後为成长4.3%,前值为成长4.1%

路透9月29日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第二季税後企业获利修正後为成长4.3%,前值为成长4.1%.

详细数据如下(经季节调整後百分比):

2011年 2011年 2010年

第二季 前值 第一季 全年

来自现行生产 3.3 3.0 1.0 32.2

企业所得税 -0.4 -0.7 4.3 50.9

税後获利 4.3 4.1 0.1 27.5 (完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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