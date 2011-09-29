〔美国经济〕卖短债买长债操作无法改善增长和就业短期前景--FED普洛瑟

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透宾夕法尼亚RADNOR 9月29日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示:
* 经济复苏步伐"被痛苦地拖延"
* 卖短债买长债操作几乎无法改善经济增长和就业的短期前景
* 必需严防滞胀
* 预计今年经济增速低于2%,2012年则在3%左右
* 下档风险很大,但预计不会出现双底衰退
* 企业和消费者信心低迷,对经济成长预估构成额外风险
* 今年失业率将保持稳定,然後在2012年年底前降至8-8.5%
* 预计近期通胀率将趋于温和
* 预计不需要进一步放松政策
* 如果市场出现严重动荡或出现通缩危险,将会支持放宽货币政策
* 对把美联储通胀目标提升至2%以上持审慎意见(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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