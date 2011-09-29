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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 21:16 BJT

〔美国经济〕卖短债买长债操作无法改善增长和就业短期前景--FED普洛瑟

路透宾夕法尼亚RADNOR 9月29日电---费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示:

* 经济复苏步伐"被痛苦地拖延"

* 卖短债买长债操作几乎无法改善经济增长和就业的短期前景

* 必需严防滞胀

* 预计今年经济增速低于2%,2012年则在3%左右

* 下档风险很大,但预计不会出现双底衰退

* 企业和消费者信心低迷,对经济成长预估构成额外风险

* 今年失业率将保持稳定,然後在2012年年底前降至8-8.5%

* 预计近期通胀率将趋于温和

* 预计不需要进一步放松政策

* 如果市场出现严重动荡或出现通缩危险,将会支持放宽货币政策

* 对把美联储通胀目标提升至2%以上持审慎意见(完)

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