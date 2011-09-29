〔国际油市〕亚洲燃料油市场回升,壳牌炼厂火灾进一步提振市场

路透新加坡9月29日电---亚洲燃料油市场周四回升,即期跨月价差和裂解价差双双升至七个月高位,现货升水每吨亦跃升逾1美元,因此前皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS在新加坡的日加工能力为50万桶的炼厂氢化裂解器被关闭,提振普遍看多的市场人气.

即期10/11月跨月价差每吨窜升逾2美元,收于逆价差每吨8.13美元,高于此前一日的5.75美元.而11/12月合约升1.50美元至6.50美元.市场成交热络,两个合约成交量分别超过20万吨和30万吨.

"是次涨势肯定是对装置被关闭消息的跳膝反应.稍早时段的成交量占全天的70%以上,10/11月合约早盘中升至8.50美元,随後回落至8.00美元附近,"一名交易商表示.

"不过,到现在为止,这场大火的影响应该已经被消化.等到交易窗口开启时,就只是一场看谁先眨眼的游戏,不会有实质的跨月价差交易."

交易商预期,壳牌石油集团需要买入油品,因其三座装置中的两座已遭关闭.

10月裂解价差收窄1.34美元,每桶较迪拜原油贴水2.91美元.11月裂解价差走强0.89美元至每桶贴水3.38美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 644.50 644.80 644.65 644.35 0.30 0.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 638.80 639.10 638.95 637.55 1.40 0.22

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 648.00 650.00 649.00 647.00 2.00 0.31

380CST船用燃料油升水 9.20 10.90 10.05 9.45 0.60

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.25 6.75 6.50 5.50 1.00 18.18

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 7.50 8.00 7.75 6.13 1.63 26.53(完)