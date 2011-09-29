〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,壳牌关闭新加坡炼厂

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月29日电---周四亚洲石脑油价格跌至两日低点,而裂解价差升至约一周高位,因壳牌新加坡炼厂大火依然肆虐.
至周四晚间,该公司正在全面关闭新加坡炼厂.
船运消息人士称,船舶不在该炼厂停泊.该炼厂日产能50万桶,为壳牌最大的炼厂.
一交易员称,"壳牌大火已经对人气构成一些影响,但法国潜在的炼厂罢工将加剧对石脑油供应的担忧."
"若壳牌关闭裂解装置,则将冲销对石脑油的影响,因壳牌会停止进口石脑油."另一交易员称.
日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格跌3美元至每吨921.00美元.
11月上半月和12月上半月合约互换逆价差走阔1美元至每吨6美元.
11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK上涨7.05美元至每吨132.60美元,为9月20日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 920.50/921.50 924.00 -3.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.90/100.00 100.29 -0.34
10月石脑油互换NAF-1M-S 911.00/913.00 916.50 -4.50
11月石脑油互换NAF-2M-S 904.75/906.75 911.75 -6.00
97号现货汽油GL97-SIN 122.57/122.67 121.27 +1.35
95号现货汽油GL95-SIN 120.55/120.65 119.25 +1.35
92号现货汽油GL92-SIN 117.95/118.05 117.10 +0.90
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.00/18.10 16.81 +1.24(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。