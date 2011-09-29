〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,壳牌关闭新加坡炼厂

路透新加坡9月29日电---周四亚洲石脑油价格跌至两日低点,而裂解价差升至约一周高位,因壳牌新加坡炼厂大火依然肆虐.

至周四晚间,该公司正在全面关闭新加坡炼厂.

船运消息人士称,船舶不在该炼厂停泊.该炼厂日产能50万桶,为壳牌最大的炼厂.

一交易员称,"壳牌大火已经对人气构成一些影响,但法国潜在的炼厂罢工将加剧对石脑油供应的担忧."

"若壳牌关闭裂解装置,则将冲销对石脑油的影响,因壳牌会停止进口石脑油."另一交易员称.

日本公开规格11月上半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格跌3美元至每吨921.00美元.

11月上半月和12月上半月合约互换逆价差走阔1美元至每吨6美元.

11月上半月裂解价差NAF-SIN-CRK上涨7.05美元至每吨132.60美元,为9月20日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 920.50/921.50 924.00 -3.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.90/100.00 100.29 -0.34

10月石脑油互换NAF-1M-S 911.00/913.00 916.50 -4.50

11月石脑油互换NAF-2M-S 904.75/906.75 911.75 -6.00

97号现货汽油GL97-SIN 122.57/122.67 121.27 +1.35

95号现货汽油GL95-SIN 120.55/120.65 119.25 +1.35

92号现货汽油GL92-SIN 117.95/118.05 117.10 +0.90

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.00/18.10 16.81 +1.24(完)