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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 21:35 BJT

《美股动态》美国期货上扬,因德议会投票通过扩大欧元区援救基金权力

0751ET---美国股指期货周四上扬,之前德国议会周四以压倒性多数通过赋予欧元区救助基金以更大的权力.[ID:nCN1995657]

标准普尔500指数期货SPc1上涨4.8点,;道琼工业指数期货DJc1涨44点;Nasdaq100指数期货涨10.25点.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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