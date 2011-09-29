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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 21:40 BJT

《美股动态》AMD盘初大跌逾10%,此前下调第三季财测

0807ET---全球第二大晶片(芯片)生产商超微半导体(AMD)AMD.N下调了第三季营收及毛利率展望,这令华尔街分析师调解该公司股票目标价和评级,因担心後者制造相关问题和管理层变更.

AMD股价周四盘初大跌10.73%,报5.49美元.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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