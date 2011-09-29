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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 22:06 BJT

〔表格〕美国8月成屋待完成销售指数较上月回落1.2%,预估为下降1.8%

路透9月29日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国8月成屋待完成销售指数较上月回落1.2%,至,预估为下降1.8%.

8月 7月 前值 10年8月

指数 88.6 89.7 89.7 82.3

8月 7月 前值 11年8月/10年8月

变动(%) -1.2 -1.3 -1.3 7.7

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--编译 母红;审校 田建华

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