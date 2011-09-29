〔表格〕美国8月成屋待完成销售指数较上月回落1.2%,预估为下降1.8%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月29日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国8月成屋待完成销售指数较上月回落1.2%,至,预估为下降1.8%.
8月 7月 前值 10年8月
指数 88.6 89.7 89.7 82.3
8月 7月 前值 11年8月/10年8月
变动(%) -1.2 -1.3 -1.3 7.7
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--编译 母红;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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