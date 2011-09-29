〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.496%,投标倍数为3.02

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月29日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.496%
中值 1.439%
低值 1.330%
价格/得标
价格 99.198680
高值得标比率 3.77%
投标倍数 3.02
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,002,800
总投标 87,518,200,800
竞争性投标得标 28,986,202,000
非竞争性投标得标 13,800,800
FED附加 902,863,600
初级市场交易商投标 58,486,000,000
初级市场交易商得标 12,967,802,000
直接投标 12,514,500,000
直接投标得标 3,954,500,000
间接投标 16,503,900,000
间接投标得标 12,063,900,000
发行细节
发行日 2011/09/30
到期日 2018/09/30
CUSIP码 912828RH5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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