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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.496%,投标倍数为3.02

路透华盛顿9月29日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.496%

中值 1.439%

低值 1.330%

价格/得标

价格 99.198680

高值得标比率 3.77%

投标倍数 3.02

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,002,800

总投标 87,518,200,800

竞争性投标得标 28,986,202,000

非竞争性投标得标 13,800,800

FED附加 902,863,600

初级市场交易商投标 58,486,000,000

初级市场交易商得标 12,967,802,000

直接投标 12,514,500,000

直接投标得标 3,954,500,000

间接投标 16,503,900,000

间接投标得标 12,063,900,000

发行细节

发行日 2011/09/30

到期日 2018/09/30

CUSIP码 912828RH5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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