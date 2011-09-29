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市场报道 | 2011年 9月 29日 星期四 22:08 BJT

〔表格〕美国9月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月29日电---美国农业部(USDA)公布9月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 428.9 0.0 476.6 0.0 14,236.6 17,093.3

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 93.7

玉米 787.9 25.0 869.9 25.0 15,819.8 17,460.2

高粱 22.7 0.0 22.7 0.0 388.6 894.6

大豆 1033.5 0.0 1036.6 0.0 16,115.6 21,276.5

豆粕 -8.6 125.3 47.4 129.0 7,805.3 9,718.2

豆油 -7.2 4.6 0.4 4.6 1,354.1 1,520.8

皮马棉 0.1 0.0 0.1 0.0 370.7 227.6

陆地棉 222.6 0.0 251.9 0.0 6,533.3 8,707.2

稻米 32.9 0.0 34.1 0.0 798.0 1,217.0 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 李富强;审校 田建华

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