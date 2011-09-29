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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 00:20 BJT

〔美国热股〕在美上市的中资股票大跌,因消息称美国司法部展开调查

路透纽约9月29日电---在美国上市的中国企业股票周四大跌,之前有消息称美国司法部对会计丑闻展开调查.

搜狐(SOHU.O)急跌7.8%至48.99美元,百度(BIDU.O)重挫6%至114美元,天一药业CSKI.O下滑7.6%报2.19美元,新浪(SINA.O)大跌8%至74.60美元.(完)

--编译 李富强;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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