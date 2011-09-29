〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一周高位,受瑞士央行官员的评论支撑

* 英镑兑美元上涨,受瑞士央行官员的评论支撑

* 欧元/英镑跌至盘中低位

* 量化宽松前景料继续打压英镑

路透伦敦9月29日电---英镑兑美元周四触及一周高位,兑欧元削减跌幅,此前瑞士央行官员称,该行未来一年可能试图增加英镑资产在其资产组合中的权重.

在被问及瑞士央行是否会增加其资产组合中英镑资产的权重时,瑞士央行官员Brigitte Bieg表示:"我猜测未来一年英镑资产的权重将增加."

英镑兑美元GBP=D4升至一周高位1.5716美元,Bieg发表评论前报1.5626附近.欧元兑英镑EURGBP=D4跌至盘中低点.英镑/美元随後回落,日内上涨0.7%报1.5680美元.

欧元兑英镑从约0.8775英镑跌至日低0.8625英镑,尾盘报0.87英镑,仅略低于200日移动均线切入位0.8712英镑.

"瑞士央行的评论让我更加觉得英镑将获得支撑,欧元将表现将逊色.我们预期欧元兑英镑将跌至0.8500英镑,"Rabobank资深外汇分析师Jane Foley表示.

目前瑞士央行外汇储备的3%是英镑资产,2004-2008年间最高曾到达过10%.截至2011年第二季结束,该行外汇储备的55%是欧元资产.

英镑涨幅料受限,因市场担忧英国经济疲软和欧元区债务危机升级可能对其产生的影响,以及英国央行很快将开启新一轮量化宽松计划的预期升温.

英国央行将于下周召开政策会议.路透调查显示,经济学家预期该行将于11月恢复量化宽松,而10月开始量化宽松的概率料有40%.

"英镑看起来仍处于下降趋势中,"ETX Capital首席外汇经纪人Richard Wiltshire指出.他还表示,市场人士倾向于逢高卖出,令英镑兑美元受制于1.57下方.

法国兴业银行(Societe Generale)技术分析师认为,英镑兑美元如果突破周二高点,将涨向技术阻力位1.5780/1.5820区域,随後回落.

下方支撑位于一年低点1.5326美元.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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