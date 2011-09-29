〔欧元债市〕德债期货回落,逼近关键技术位

* 德债期货回落40个跳动点,本周跌幅超过250个跳动点

* 风险交易减少,因快速采取行动解决危机的希望变得渺茫

* 逼近关键技术位,在135.12之下德债期货前景利空

* 意大利标售凸现外围公债问题犹存

路透伦敦9月29日电---德债期货周三连续第五日走低,逼近关键技术位,一旦跌穿该水准,近期强劲上行趋势将被打破,但市场仍预期收益率将再度走低.

有关欧洲决策者正在制定计划,扩大欧元区救助基金规模以遏制危机扩散至意大利和西班牙的观点促使风险意愿大增,损及德债避险吸引力,提振股市.

德债期货FGBLc1回落41个跳动点,收报135.25,本周跌幅达逾2.5个大点.欧洲股市.FTEU3今日小幅收涨0.64%.

但因改革计划缺乏细节,资金流出避险资产的步伐放缓.因执行达成一致的调整的进展缓慢,令市场不愿看跌德债.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB升穿2%,结算时报约2.01%.两年期德债收益率小幅上扬,报0.60%.

基于基本面的预期显示,疲弱的经济前景加之尚未解决的债务危机意味着收益率将重拾近期的下行趋势.上周收益率触及1.64%的纪录低位.

瑞银称,12月德债期货FGBLZ1跌穿135.12将令最近三个月的趋势被打破,期间每当德债期货从大涨後回落,买盘就会在更高的水准浮现,这一趋势与其他避险公债市场一致.

瑞银称,跌至135.12之下,该行将调整其目前对空头头寸的中性态度,目标直指132.64至132.94区域,分别为9月1日低位和6-9月升势的38%回档位.

意大利今日标售69亿欧元公债,凸现该国借贷成本不断攀升,但吸引足够买家,令其得以在接近区间顶部的水平发行新债.

意大利10年期公债标售得标利率为欧元面世以来最高,这是标普调降该国评等首次发行长期公债.(完)

--编译 母红;审校 李军

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