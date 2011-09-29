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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 02:48 BJT

〔纽约期市〕ICE原糖期货大涨,受现货和技术买盘提振

路透纽约/伦敦9月29日电---原糖期货周四大涨逾7%,受现货和技术买盘提振,因软商品目前似乎摆脱了对欧洲债务危机的担忧拖累.

阿拉比卡咖啡期货下跌,可可期货上涨,犹太教新年假期导致成交量下降.

洲际交易所(ICE)3月原糖合约SBH2大幅收高1.57美分或近6.5%,报每磅25.87美分.Liffe-12月白糖期货LSUZ1上涨30.90美元,收报每吨674.70美元.

原糖市场有大量投机买盘浮现,投资者目标是3月合约27.20-27.30美分附近的50%回撤位.

"我们看到非洲和中东的现货需求,"麦格理银行分析师Kona Haque表示.

阿拉比卡咖啡期货窄幅波动,12月合约2.30美元附近的强劲支撑有效.

洲际交易所(ICE)12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下跌2.35美分,收报每磅2.3115美元,为现货月合约1月1日以来最低结算价.伦敦11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1升9美元,收报每吨1,994美元.

美国可可期货收高,上周价格跌至一年低位後市场继续盘整.

ICE-12月可可期货CCZ1涨30美元,收报每吨2,694美元.伦敦12月可可期货LCCZ1升15英镑,报每吨1,745英镑,盘中一度触及1,714英镑的合约低位.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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