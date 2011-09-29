〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因空头回补带动市场反弹

路透芝加哥9月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因市场在技术性超卖後出现空头回补,并引发反弹.

德国周四批准增加欧元区救助基金规模後,股市上涨、美元走弱且原油上扬.

美国农业部(USDA)称上周美国玉米出口销售量为812,900吨,符合预估的75-95万吨,其中包括销往中国的18.21万吨.

一位农业气象学家周四表示,周末时较干燥天气将移至美国中西部的东部地区,同时中西部的靠西地区持续乾旱,将提振玉米和大豆的收获工作.

全球最大的小麦进口国埃及一政府部门部长Gouda Abdel Khaleq表示,因小麦价格上涨,该国打算将政府提供补贴面包中玉米的使用比例提高一倍.

全球第二大玉米消费国中国一位政府高官表示,中国将把注意力集中在提高国内玉米产量上,并正在测试利用转基因(GMO)技术来提高产量.

12月合约收在所有关键均线下方,首道主要阻力位在200日移动均线切入位6.43美元.九日相对强弱指标在24.

12月玉米期货CZ1上涨3-1/4美分,收报6.34美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为236,224口.

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