〔芝加哥期市〕CBOT大豆因投资者空头回补收高,明日USDA将公布关键数据

路透芝加哥9月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨,交易商称投资者在关键美国政府作物数据公布前一天进行空头回补.

德国批准扩大欧洲救助基金规模後,美元指数.DXY下跌,给市场提供支持.截至CBOT收盘时,美国原油期货上涨1.2%.

大豆市场出现技术性超卖.现货月大豆Sc1在10个月低位基础上扩大跌势至每蒲式耳12.09-1/4美元,为2010年11月23日迄今最低现货大豆价格,之後转为上扬.

CBOT大豆9月可能下跌15%,这将会是两年内最高单月跌幅.

美国农业部(USDA)预计将在周五公布季度作物库存报告.交易商预计2010/11年美国大豆库存应较USDA在9月12日的预估变动不会太大,不过之前的季度报告均造成玉米期货剧烈波动.

市场平均预计美国9月1日大豆库存为2.25亿蒲式耳,较USDA在9月12日公布的年末库存预估无变化,并低于6月1日的6.19亿蒲式耳.

周末时较干燥天气将移至美国中西部的东部地区,同时中西部的靠西地区持续乾旱,将提振玉米和大豆的收获工作--气象学家.

USDA确认有10.5万吨美国大豆出口到墨西哥,其中包括2011/12年交付的6.5万吨,以及2012/13年交付的4万吨.

USDA公布上周美国大豆出口销售量为1,033,500吨,高于预估的55-75万吨区间.

美国现货大豆价格在过去的一周内走高,因燃油制造商在今年年底前每加仑1美元的联邦减税到期前,争相制造用大豆制造的生物柴油.

11月大豆期货SX1收高6-1/2美分,报每蒲式耳12.30美元.10月豆油合约BOc1涨0.08美分,收报每磅51.63美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1上扬1.5美元,报每短吨316.9美元.

今日CBOT大豆预估成交量为51,073口,豆油为100,949口,豆粕为104,342口.

以下为CBOT农产品期货在1857GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 632.50 1.75 0.3% 52.6%

CBOT大豆Sc1 1230.00 6.50 0.5% 18.3%

CBOT豆粕SMc1 316.90 1.50 0.5% 1.0%

CBOT豆油BOc1 51.63 0.08 0.2% 28.0%

CBOT小麦Wc1 654.25 15.50 2.4% 20.8%

CBOT稻米RRc1 1608.00 -20.00 -1.2% 10.4%

EU小麦BL2X1 191.00 0.00 0.0% 45.8%

NYMEX原油期货CLc1 82.09 0.88 1.1% 3.4%

道琼工业指数.DJI 11,027 16 0.2% 5.7%

现货金XAU= 1614.20 6.30 0.4% 47.2%

欧元/美元EUR= 1.3566 0.0038 0.3% -5.2%

美元指数.DXY 78.0110 0.1590 0.2% 0.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1913 -7 -0.4% -36.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)