〔美国债市〕ABS一级市场发行规模受限,部分市场人士因节日提前离场

IFR纽约9月29日电---美国有资产担保的证券(ABS)周四发行活动有所降温,部分投资者和银行家可能因犹太教新年假期提前离场或休假一日.

市场交投近期受限.今日上午,美国银行和富国银行宣布1.55亿美元的144a VOLT 2011-NPL2交易.这是年内迄今Vericrest Financial发行的第二宗住宅抵押贷款支持证券(RMBS)交易.

交易由两部分组成,分别为0.71年期A-1和1.48年期A-2,两部分的发行收益率与定价指导收益率一致,分别为5.75%和9.50%.

A-1部分提供77.60%的信用增级,A-2部分提供69.80%的信用增级.

交易预计在2:00PM定价,价格目标均为100.00美元.

今日上午一宗完成的交易是美国银行为6.03亿美元的Panhandle-Plains Higher Education Authority (PPHEA) 2011-2交易定价.这宗交易由FFELP抵押品支持,包括约53%的斯坦福贷款和47%的联合贷款.交易由三个部分组成,分别为三年,七年和10.77年,惠誉给出的评级为AAA,标普的评级为AA+.三年期部分票息为三个月LIBOR上浮50个基点.七年期和10.77年期的票息为三个月LIBOR上浮85个基点.定价利差分别为三个月LIBOR上浮90,130和165个基点.

迄今为止,本周ABS发行额为21.29亿美元,之前三周分别为33亿,83亿和40.61亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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