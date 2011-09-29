〔纽约期市〕ICE期棉收涨,受助于投机客回补空头头寸

路透纽约9月29日电---期棉周四收涨,受助于投资者回补空头头寸,以及在市场最终突破四日交易区间後出现的可能的消费者买盘.明日可能在跟进买盘的推动下进一步走高.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1跳升2.69美分,或2.7%,收报每磅1.0222美元,盘中交易区间为0.9821-1.0317美元.

市场过去四日基本陷于0.99-1.02美元的区间内.

汤森路透初步数据显示,周四成交量为近15,000口,较30日均值高出约四分之一.

路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,市场出现周末,月末和季度末买盘.

他表示,收在1.02美元区域之上意味着期棉合约周五应在跟进买盘的推动下进一步上扬,涨势可能延续至下周.

棉花的下一目标位是1.04-1.09美元区域,市场近期跌破该区域.

洲际交易所(ICE)数据显示,周三棉花期货成交量为10,204口,上一交易日为11,154口.(完)