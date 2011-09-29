〔美国债市〕中短期和长期机构债利差表现不一,总成交金额提高

IFR纽约9月29日电---在经历开局清淡後,机构债市场活动开始升温,根据TRACE,总成交金额升至75.62亿美元,不过成交总数仅为3,790.尽管投资者参与数量日内升高,但是看似大部分资金只是在交易商之间流动.

机构债利差收盘表现不一:短期机构债最初表现落後,但最终较可比公债收窄约1个基点.中期机构债收窄1-2个基点.长期机构债走阔2个基点.

盘中稍晚,中长期投资大户买入较多数量的短期机构债.该部分债券较可比公债价格更低廉,其中来自日本的账户展现出特别兴趣,因本财年上半年将结束.

国内买家亦购入2014到2015年到期的机构债,并且继续展示出对短期结构性可赎回债券的兴趣,因票息仍具吸引力.

月末买盘需求看似集中在中期机构债,不过较长期机构债也有一部分买盘.月末的巴克莱指标资产组合指数(Barclays Benchmark Portfolio Index)显示,9月机构债存续期延长0.10年,与8月水准持平,略低于去年9月的0.12年,但仍略高于9月均值0.09年.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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