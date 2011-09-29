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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 04:11 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.3%,Nasdaq指数收跌0.43%

路透纽约9月29日电---美国股市周四收盘涨跌互现,整日走势震荡,强于预期的美国经济数据和德国通过增强欧元区救助基金的计划缓解一直困扰市场的两大担忧.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高143.08点,或1.3%,报11,153.98;标准普尔500指数.SPX上扬9.34点,或0.81%,报1,160.40点.Nasdaq指数.IXIC回落10.82点,或0.43%,报2,480.76点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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