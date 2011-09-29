〔全球金市〕金价受经济乐观情绪提振上涨,未平仓合约减少

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国投票支持增加欧元区救助基金规模,支撑金市
* 贝南克暗示可能采取新的刺激,提振经济乐观情绪
* COMEX期金未平仓合约触及近两年低位
* 市场关注:周五公布的美国个人所得数据
路透纽约/伦敦9月29日电---金价周四小幅走高,受助于德国投票支持增加欧元区救助基金规模将有助于解决债务危机的乐观情绪.
美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克暗示,如果通胀压力缓解,可能采取新的刺激措施.美国上周初请失业金人士降至五个月低位.
1921GMT,现货金XAU=上涨0.3%,报每盎司1,612.50美元.
美国12月期金GCZ1结算价下跌0.80美元,报每盎司1,617.30美元,回吐早盘涨幅.犹太假期导致成交量低于平常.
纽约期金未平仓合约降至近两年低位.过去八个交易日,未平仓合约减少逾5万口.
"看来开始触底反弹了,"汇丰控股金属分析师James Steel称.
分析师称,黄金和白银价格可能动荡,因对欧洲政策制定者仍缺乏解决债务危机的整体计划的担忧挥之不去.
价格回落以後,亚洲黄金现货需求非常强劲.新加坡和香港金条升水为至少2月以来最高,印度升水为一年最高.
黄金上市交易基金的持仓仍相对强劲.
苏格兰皇家银行分析师在报告中写道,上市交易基金持仓量变动不大意味着核心的黄金持有人不会抛弃重要的避险资产黄金.
现货银XAG=上涨1.6%报每盎司30.34美元.
现货铂金XPT=下跌0.3%报每盎司1,517.49美元.现货铂金XPD=升0.2%报每盎司617美元.
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价格 变动 涨跌%
COMEX黄金期货 GCZ1 1617.30 -0.80 0.0
COMEX白银期货 SIZ1 30.522 0.388 1.3
COMEX铂金期货 PLV1 1528.30 -5.90 -0.4
COMEX钯金期货 PAZ1 623.60 -11.15 -1.8
现货金 XAU= 1612.50 4.60 0.3
现货银 XAG= 30.340 0.480 1.6
现货铂金 XPT= 1517.49 -3.86 -0.3
现货钯金 XPD= 617.00 1.47 0.2
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 李富强;审校 母红
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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