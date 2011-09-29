〔美国股市〕道指和标普震荡收高,因德国通过提升EFSF规模和经济数据

* 德国国会投票通过扩大欧洲救助基金规模

* 亚马逊、百度、Netflix和苹果令Nasdaq承压

* 道指上扬1.3%,标准普尔涨0.8%,Nasdaq微跌0.4%

路透纽约9月29日电---美国股市周四收盘涨跌互现,整日走势震荡,强于预期的美国经济数据和德国通过增强欧元区救助基金的计划缓解一直困扰市场的两大担忧.

不过Nasdaq却收低,因有消息称美国司法部对会计丑闻展开调查,在美国上市的中资企业股大跌.此外苹果股价在本季度大幅上扬後,今日也遭投资者获利了结.

美国劳工部称,9月24日当周初请失业金人数降至五个月低位.

德国议会周四支持总理梅克尔,通过了增加救助资金规模的计划.欧洲方面再度避免了债务危机灾难.

"德国的投票结果显然是正面消息,并且是批准对该地区银行进行资本重组所需的,"Rockland Trust基金经理Deirdre Dennehy称.

道琼工业指数.DJI收高143.08点,或1.3%,报11,153.98;标准普尔500指数.SPX上扬9.34点,或0.81%,报1,160.40点.Nasdaq指数.IXIC回落10.82点,或0.43%,报2,480.76点.