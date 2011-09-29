〔加拿大汇市〕加元跌至一年低位,月底投资组合调整引发市场波动

路透多伦多9月29日电---加元兑美元周四跌至一年低位,因欧洲债务危机忧虑挥之不去,以及大型投资者在月底和季度末前调整投资组合中货币风险敞口.

全球市场稍早时受到德国立法者通过提高欧元区救助基金规模,以及美国就业市场数据好于预期的消息提振,但涨势未能持久.

汇市交易商表示,多数机构投资者重新调整外汇风险敞口,买入美元/加元.此前这些投资者曾因股市大跌而蒙受损失.

加元兑美元CAD=D4收报1.0366加元或0.9647美元,周三时收报1.0326加元或0.9684美元.

盘中交投震荡.稍晚时,加元一度触及1.0403加元,或0.9613美元,为2010年9月以来最低水准,美国经济数据公布後攀升至1.0256加元,或0.9750美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI