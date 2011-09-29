〔美国基金〕9月28日当周货币市场基金增加132.1亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少27.1亿美元至9,362.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加11.0亿美元,至1,949亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少20亿美元至5,500.9亿美元.免税基金资产减少18.2亿美元至1,912.9亿美元.