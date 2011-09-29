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债券 | 2011年 9月 30日 星期五 05:53 BJT

〔美国基金〕9月28日当周货币市场基金增加132.1亿美元--ICI

路透华盛顿9月29日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至9月28日当周,美国货币市场共同基金总资产增加132.1亿美元,至2.634万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加166.7亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加2.30亿美元,免税基金减少36.9亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少27.1亿美元至9,362.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加11.0亿美元,至1,949亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少20亿美元至5,500.9亿美元.免税基金资产减少18.2亿美元至1,912.9亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加159.2亿美元至1.698万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加155.7亿美元至6,865.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加22.3亿美元至9,152.2亿美元.免税基金资产减少18.7亿美元至963.4亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 李军

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