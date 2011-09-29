〔韩国数据〕8月经季节调整的工业生产较前月下降1.9%,逊于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月30日电---韩国国家统计局周五公布,该国8月经季节调整後的工业生产连续第二个月下降且降幅高于预估,因全球需求放缓对韩国经济造成严重冲击.
韩国8月经季节调整的工业生产较前月下降1.9%,路透调查预估为下降0.3%,7月修正为下降0.3%.
数据显示,8月工业生产较上年同期增长4.8%,增速亦不及预期的增长6.0%.
韩国8月综合领先指标较上年同期上升2.0%,增幅与7月持平.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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