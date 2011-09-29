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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 07:28 BJT

〔韩国数据〕8月经季节调整的工业生产较前月下降1.9%,逊于预估

路透首尔9月30日电---韩国国家统计局周五公布,该国8月经季节调整後的工业生产连续第二个月下降且降幅高于预估,因全球需求放缓对韩国经济造成严重冲击.

韩国8月经季节调整的工业生产较前月下降1.9%,路透调查预估为下降0.3%,7月修正为下降0.3%.

数据显示,8月工业生产较上年同期增长4.8%,增速亦不及预期的增长6.0%.

韩国8月综合领先指标较上年同期上升2.0%,增幅与7月持平.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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