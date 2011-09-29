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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 07:48 BJT

〔日本数据〕8月家庭支出较上年同期减少4.1%,降幅超出预估

路透东京9月30日电---经价格调整的日本8月家庭支出较上年同期下降4.1%,降幅超出2.8%的市场预估中值,因全球经济重陷衰退的担忧打压消费.

日本总务省周五公布,8月经季节调整的家庭支出较上月下降0.1%,家庭平均支出为282,008日圆(3,670.07美元).

8月受薪者家庭支出较上年同期下滑4.7%.

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--编译 王兴亚;审校 张涛

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