〔日本数据〕8月家庭支出较上年同期减少4.1%,降幅超出预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---经价格调整的日本8月家庭支出较上年同期下降4.1%,降幅超出2.8%的市场预估中值,因全球经济重陷衰退的担忧打压消费.
日本总务省周五公布,8月经季节调整的家庭支出较上月下降0.1%,家庭平均支出为282,008日圆(3,670.07美元).
8月受薪者家庭支出较上年同期下滑4.7%.
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--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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