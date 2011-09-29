〔表格〕日本8月全国核心CPI较上年同期上升0.2%,略高于预期

路透东京9月30日电---日本总务省周五公布数据显示,日本8月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%,不过日圆升值以及对全球经济的担忧加重,可能拖累消费者支出,并让日本对抗通缩的战争变得旷日持久.

日本8月全国核心CPI的市场预估中值为上升0.1%,7月为上升0.1%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.