〔表格〕日本8月全国核心CPI较上年同期上升0.2%,略高于预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---日本总务省周五公布数据显示,日本8月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%,不过日圆升值以及对全球经济的担忧加重,可能拖累消费者支出,并让日本对抗通缩的战争变得旷日持久.
日本8月全国核心CPI的市场预估中值为上升0.1%,7月为上升0.1%.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产品.
8月扣除食品与能源的核心CPI较上年同期下降0.5%.
9月东京地区核心CPI较上年同期下降0.1%,符合市场预估;8月为下降0.2%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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