《美国经济焦点》初请失业金人数与GDP数据好于预期,缓解经济疑虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 上周初请失业金人数减少3.7万人
* 第二季GDP增幅上修至1.3%
* 消费者支出和出口强于初值
* 第三季GDP增幅可能高于2%
路透华盛顿9月29日电---周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数降至五个月低位,第二季经济成长略强于初值,提高了美国经济避免重陷衰退的机率.
劳工部公布,9月24日当周初请失业金人数减少3.7万人,降至39.1万人,远低于分析师预期的42万人.但劳工部警告称,其对数据进行季节性调整的方式有可能夸大了就业市场的强劲程度.浏览详细数据请点击[ID:nCN1995853].
商务部公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为1.3%,高于1.0%的初值.消费者支出与出口增幅均高于初值.浏览详细数据请点击[ID:nCN1995879].
"综合来看,这些数据显示复苏非常疲弱.经济仍然在成长,好于我们几个月以前的预期,"Nationwide的首席分析师Paul Ballew表示.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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