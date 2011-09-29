〔表格〕日本8月经季节调整失业率降至4.3%,求才求职比升至0.66

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---日本8月失业率下滑,职缺供应情况改善,暗示就业市场稳定复苏.但前景不明,因全球经济放缓提升日本经济的风险.
该就业数据不包括岩手(Iwate)、宫城(Miyagi)和福岛(Fukushima)这三个受3月天灾冲击最严重的地区.
总务省数据显示,8月经季节调整的失业率由7月的4.7%降至4.3%,市场预估为4.7%.
求才求职比从0.64升至0.66,略高于预估中值的0.65.
8月新增职缺数量较上月增加0.9%,较上年同期成长18.4%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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