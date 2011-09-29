〔表格〕日本8月经季节调整失业率降至4.3%,求才求职比升至0.66

路透东京9月30日电---日本8月失业率下滑,职缺供应情况改善,暗示就业市场稳定复苏.但前景不明,因全球经济放缓提升日本经济的风险.

该就业数据不包括岩手(Iwate)、宫城(Miyagi)和福岛(Fukushima)这三个受3月天灾冲击最严重的地区.

总务省数据显示,8月经季节调整的失业率由7月的4.7%降至4.3%,市场预估为4.7%.

求才求职比从0.64升至0.66,略高于预估中值的0.65.