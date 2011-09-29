〔货币市场〕美国回购利率降至零,因季末前有大量资金涌入低风险资产

路透纽约9月29日电---季末前投资者争相将现金资产存放在低风险的投资工具中,打压美国银行与债券交易商的隔夜融资利率周四降至零.

在极度振荡的第三季即将过去之时,投资者的谨慎情绪升温,也令最近一周的美国商业票据发行量减少.

分析师指出,投资者怀疑欧洲领导人是否能采取有效计划对抗债务危机,因此减少了对欧洲的银行所发商业票据的曝险.

"市场对欧洲债务问题存在普遍的不安情绪.这令不少投资者变得非常保守."多伦多道明证券驻纽约的美国融资主管Mike Lin表示.

德国议会周四一如预期通过一项议案,给予4,400亿欧元的金融纾困基金新的权力.

投资者出于对欧债问题的担心,将更多现金投入到1.6万亿(兆)美元的回购市场.他们向以美国公债为担保品的银行和交易商提供隔夜贷款.

由于大量资金涌入该市场,隔夜附买回利率收在零水准,盘中甚至短暂降至负值.该利率周三约为5个基点.

美联储最新数据显示,美国商业票据市场规模收缩至近八个月来最小,因企业担心经济放慢,故压缩信贷需求.

美国商业票据市场经季节调整後的规模在9月28日止当周下降222亿美元至1.008万亿,为今年2月2日当周达到9,966亿美元以来的最低.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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