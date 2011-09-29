〔美国股市〕中国企业ADR大跌,有消息称美国调查中国公司会计违规

路透纽约9月29日电---在美国股市挂牌交易的中国企业美国存托凭证(ADR)周四遭遇重创,此前有消息称美国司法部正在对中国在美上市企业的会计违规问题进行调查.

在路透周四发表的专访中,美国证券交易委员会(SEC)执法主管Robert Khuzami透露多名美国联邦检察官正在调查上述问题.

他并未披露哪些中国公司或会计机构可能遭到调查,但许多公司股价在专访发表後大跌.

百度(BIDU.O)下跌9.2%至110.29美元,拖累中国企业ADR指数走低.

KeyBanc Capital Markets上市交易主管Kevin Kruszenski称,当前市场充满不确定性和波动,该消息对市场信心有负面影响.

纽约梅隆银行的中国企业ADR指数.BKCN下跌0.5%,与大盘走势相悖.

欧洲银行股全线大幅上涨,因德国通过了增强欧元区救助基金的计划.西班牙国际银行STD.N攀升6.3%至8.14美元,荷兰国际集团(ING)(ING.N)跳涨10.3%报7.78.瑞士信贷(CS.N)上涨7.5%至27.98.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR跳升2.3%,稍早欧元区绩优股指数Euro STOXX 50.STOXX50E收涨1.6%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高1.8%;标准普尔500指数.SPX亦涨0.8%.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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