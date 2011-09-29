〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初守住涨幅,注意力转向中国数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2145GMT---欧元在亚洲市场盘初守住温和涨幅,兑美元EUR=报1.3586,之前德国议会投票赞成EFSF扩大规模,令欧元获得短暂提振.
美国一些经济数据表现不错,且美股.SPX尾盘上扬,也提振市场风险偏好.但欧元可能难以守住1.3679的高位,其震荡走势大多受月末和季末资金流动主导.
亚洲市场注意力转向中国汇丰采购经理人指数(PMI)终值,之前公布的初值略微逊于预期.官方PMI将于周六出炉,一些悲观者认为结果将疲弱,但乐观者认为所有关于硬着陆的言论夸大其词.
新西兰元兑美元NZD=D4跌0.8%至0.7702美元,之前惠誉将新西兰评级调降一个级距至AA,展望为稳定.
瑞士央行总裁称将不惜一切代价守住瑞郎/欧元EURCHF=R汇率上限,令该货币对持稳.(完)
--编译 李爽;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。