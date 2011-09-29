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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 06:38 BJT

〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初守住涨幅,注意力转向中国数据

2145GMT---欧元在亚洲市场盘初守住温和涨幅,兑美元EUR=报1.3586,之前德国议会投票赞成EFSF扩大规模,令欧元获得短暂提振.

美国一些经济数据表现不错,且美股.SPX尾盘上扬,也提振市场风险偏好.但欧元可能难以守住1.3679的高位,其震荡走势大多受月末和季末资金流动主导.

亚洲市场注意力转向中国汇丰采购经理人指数(PMI)终值,之前公布的初值略微逊于预期.官方PMI将于周六出炉,一些悲观者认为结果将疲弱,但乐观者认为所有关于硬着陆的言论夸大其词.

新西兰元兑美元NZD=D4跌0.8%至0.7702美元,之前惠誉将新西兰评级调降一个级距至AA,展望为稳定.

瑞士央行总裁称将不惜一切代价守住瑞郎/欧元EURCHF=R汇率上限,令该货币对持稳.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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