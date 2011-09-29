《美债周五展望》30年期公债价格上扬,交易商押注联储购买较长期公债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 交易商在"卖短债买长债操作"开始实施前买入长期公债

* 市场削减与欧元区救助基金规模扩大相关的跌幅

* 290亿美元七年期公债标售需求稳健

* 股市下午回落,公债的避险吸引力得以恢复

路透纽约9月29日电---美国30年期公债价格周四上扬,因交易商增加对美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新购债计划的押注.美联储近期推出购债计划以扶助步履蹒跚的美国经济.

美联储4,000亿美元的计划包括卖短债买长债.此举意在压低抵押贷款利率,提振借贷和投资.这两个领域近期回落令美联储担忧.

美国股市下午回落也令对美国公债的避险买盘再度浮现,分析师称,避险需求可能在周五持续,因对欧元区债务问题的担忧挥之不去.

成交意外强劲,尽管部分投资者和交易商因犹太教新年假期而离场.根据Tradeweb,成交量高出五日均值25%,较30日均值高出32%.

"可能是因市场预期美联储将部分购买较长期公债.另外,美股回落和对全球经济放缓的担忧也是债市上扬的原因之一,"佛罗里达州SunTrust Private Wealth Management的固定收益策略师Andrew Richman表示.该公司管理着130亿美元的公债.

周五,美联储将宣布卖短债买长债操作的最初安排.美联储曾表示,计划卖出三个月至三年到期公债,购买六年或更久到期的公债.

30年公债在近期回落後反弹.欧洲领导人将遏制债务危机扩散的希望以及美国经济数据并非部分交易商担忧的疲弱的事实导致公债价格近期大幅走低.

德国议会周四通过给予欧元区救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)新权限的议案,与市场广泛预期一致.多数支持来自总理梅克尔的执政联盟.

30年期公债US30YT=RR价格上扬22/32,盘中上扬1-23/32.收益率收报3.04%,日内回落4个基点,但仍较上周五触及的日低高出约30个基点.

今日稍早,新债供应令市场承压,因290亿美元的七年期公债标售存在不确定性.

对七年期公债标售的需求为四个月来最高,但得标利率高于预期,且间接投标较上次标售减少.

七年期公债标售结束後,市场出现新一波令收益率曲线趋缓的交易,推动30年期公债价格上扬一个大点,短期公债价格跌至日低.

指标10年期公债US10YT=RR上扬5/32,收益率报1.96%,日内下跌3个基点.收窄稍早因初请失业金人口和GDP数据不太低迷引发的跌幅.

-----------------------2003GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-01/32) 0.262

五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (-09/32) 0.995

10年期公债US10YT=RR 101-06/32 (-02/32) 1.992

30年期公债US30YT=RR 113-25/32 (+21/32) 3.044 (完)

--编译 母红;审校 李军

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