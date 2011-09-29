〔新西兰评等〕惠誉下调新西兰评等至AA,展望为稳定(更新版)

(新增细节)

* 惠誉将新西兰评等从AA+下调至AA

* 展望为稳定

* 新西兰元因该国评等被下调而下滑

路透纽约/惠灵顿9月29日电---惠誉周四将新西兰评等下调一个级距,称在全球经济动荡环境中,对新西兰不断增加的外债规模感到担忧.

惠誉将新西兰评等从AA+下调至AA,预计新西兰"持久的"经常帐赤字在未来几年将扩大,经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例到2013年将达5.5%.

惠誉对该新评等的展望为稳定.

"与其它评级相当的国家不同的是,新西兰的净外债水平很高,这一关键弱点可能会持续存在,经常帐赤字料将再次扩大."惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun说.