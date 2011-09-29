〔新西兰评等〕惠誉下调新西兰评等至AA,展望为稳定(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 惠誉将新西兰评等从AA+下调至AA
* 展望为稳定
* 新西兰元因该国评等被下调而下滑
路透纽约/惠灵顿9月29日电---惠誉周四将新西兰评等下调一个级距,称在全球经济动荡环境中,对新西兰不断增加的外债规模感到担忧.
惠誉将新西兰评等从AA+下调至AA,预计新西兰"持久的"经常帐赤字在未来几年将扩大,经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例到2013年将达5.5%.
惠誉对该新评等的展望为稳定.
"与其它评级相当的国家不同的是,新西兰的净外债水平很高,这一关键弱点可能会持续存在,经常帐赤字料将再次扩大."惠誉亚太主权评等主管Andrew Colquhoun说.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选