中国成功发射“天宫一号”

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月29日电---中国周四成功发射目标飞行器“天宫一号”，为建立首个空间站奠定基础，也拉近了中国与美国及俄罗斯在航天领域的距离。
北京时间周四晚9:16分，“天宫一号”目标飞行器在地处戈壁的酒泉卫星发射中心升空。
国务院总理温家宝在现场观看了这次发射过程。
这也是中国在航天领域实力日增的最新表现，而美国载人航天活动则因预算约束和侧重点转变而受阻。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。