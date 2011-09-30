诺基亚再次实施业务重组 关厂裁员

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基9月29日电---手机生产巨擘诺基亚NOK1V.HE将裁员3,500人，由此开始六个月来第二次大规模重组，应对销售和利润持续下滑。

诺基亚首席执行官埃洛普（Stephen Elop）周四宣布重组计划，包括关闭一家工厂，以及任命诺基亚西门子通信新执行总裁。

诺基亚称，将关闭罗马尼亚克鲁日（Cluj）手机制造厂，此举将缩减2,200个工作岗位。该厂四年前开业，生产诺基亚简单机型。

罗马尼亚总统伯塞斯库（Traian Basescu）告诉记者：“我当初对诺基亚投资罗马尼亚的消息感到欣喜……我们也必须接受现实，此类投资也带有一定风险，正如我们如今所看到的。”

诺基亚称，其定位和商业部门也将裁员1,300人，涉及开展全球最大数字地图业务的Navteq。

诺基亚表示，公司也在评估位于芬兰、墨西哥和匈牙利的工厂前景，或导致明年进一步裁员。（完）