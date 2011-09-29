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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 07:23 BJT

《日本重要政经日程》--9月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月29日(四)

2330 - 8月失业率

2330 - 8月所有家庭支出

2330 - 8月全国消费者物价指数(CPI)

2350 - 8月工业生产初值

9月30日(五)

- 内阁会议,随後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

- 政府机构提出初步预算请求时间截止.

0430 - 日本电线工业会(JCMA)公布2011/12年度需求展望报告

0430 - 8月石油数据报告

0500 - 日本央行副总裁西村清彦在一个研讨会上发言.

0500 - 东京大学放射性同位素中心主任Tatsuhiko Kodama在日本全国新闻俱乐部(Japan National Press Club)发表媒体讲话.

0500 - 8月房屋开工与建筑订单

0600 - 日本东北电力就今夏的电力供应与需求举行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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