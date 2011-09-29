《日本重要政经日程》--9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月29日(四)
2330 - 8月失业率
2330 - 8月所有家庭支出
2330 - 8月全国消费者物价指数(CPI)
2350 - 8月工业生产初值
9月30日(五)
- 内阁会议,随後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.
- 政府机构提出初步预算请求时间截止.
0430 - 日本电线工业会(JCMA)公布2011/12年度需求展望报告
0430 - 8月石油数据报告
0500 - 日本央行副总裁西村清彦在一个研讨会上发言.
0500 - 东京大学放射性同位素中心主任Tatsuhiko Kodama在日本全国新闻俱乐部(Japan National Press Club)发表媒体讲话.
0500 - 8月房屋开工与建筑订单
0600 - 日本东北电力就今夏的电力供应与需求举行记者会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。