〔企业并购〕麦克劳希尔与CME谈判,拟合并双方指数业务--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月29日电---熟悉情况的消息人士周四表示,麦克劳希尔有限公司(McGraw-Hill Companies)MHP.N与CME Group(CME.O)正在进行高级阶段的谈判,拟合并前者的标准普尔指数业务和後者的道琼斯指数业务.
消息人士称,根据双方讨论的条款,麦克劳希尔将持有合资公司多数股权并负责管理,CME将持股约25%.
但该消息人士还称,交易尚未最终确定,且条款可能变化.
麦克劳希尔与CME拒绝对该消息置评.华尔街日报最先报导了这一消息.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选