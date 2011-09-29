〔美国新股〕凡客诚品拟10月递交美国上市申请,最多融资10亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，位于北京的在线服饰零售商凡客诚品计划10月递交美国上市申请。该公司拟第四季度上市，并最多融资10亿美元。
据接近该交易的消息人士透露，交易是否能如期上市，将取决于市场状况以及美国投资者对中国IPO(首次公开发行)的兴趣是否复苏。
此前，该公司已经任命五家投行负责该交易，包括中金、花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)。(完)
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--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。