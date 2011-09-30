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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:42 BJT

〔中国能源〕稀缺煤种开发将总量控制,相关办法有望近期出台-报载

路透上海9月30日电---中国证券报周五报导引述权威人士的话称,由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护性开发管理办法基本制定完毕,有望近期出台.办法提出,对于稀缺煤种,未来要实行总量控制.

　对于如何具体实施总量控制、是从供给侧还是需求侧进行总量控制、是否像稀土一样会有总量开采指标、指标是否会向地方或主要煤炭开采企业进行分解等问题,这位人士未作进一步说明.

　这位人士介绍,该办法将通过严格探矿权、采矿权,提高回采率等手段,实现对稀缺煤种保护性开发.

　刚刚披露的煤炭工业发展十二五(2011-2015年)规划徵求意见稿提出,十二五期间,要对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发.

业内人士介绍,稀缺煤种主要指优质炼焦煤和优质无烟煤.炼焦煤包括焦煤、肥煤、气煤和瘦煤,从保护性开发角度讲,最应保护的是炼焦煤中的焦煤和肥煤.据相关统计,肥煤和焦煤在煤炭总储量所占比重在10%左右.

A股市场上从事优质炼焦煤生产的上市公司主要有西山煤电(000983.SZ)、盘江股份(600395.SS)等.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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