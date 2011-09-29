全球外汇市场9月30日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月29日(四)
2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI).
2350 - 日本8月工业生产.
9月30日(五)
-- - 奥地利议会就纾困基金投票.
-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)参加华尔街日报会议.
0600 - 德国8月零售销售.
0645 - 法国8月消费者支出.
0645 - 法国7月生产者物价指数(PPI).
0800 - 意大利8月失业率.
0900 - 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值.
0900 - 欧元区8月失业率.
0900 - 意大利9月CPI初值.
0930 - 瑞士9月KOF领先指标.
1000 - 意大利8月PPI.
1000 - 瑞典央行副总裁Svante Oberg发表演讲.
1000 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加一午餐会.
1100 - 瑞典央行全体委员会会议.
1230 - 美国8月个人所得/个人支出.
1230 - 美国供应管理协会(ISM)-纽约公布9月地区企业活动指数.
1345 - 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI).
1355 - 汤森路透/密西根大学9月消费者信心指数终值.
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)9月23日当周领先指标.
1500 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话.
-- - 美国达拉斯联邦储备银行8月个人消费支出(PCE)物价指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。