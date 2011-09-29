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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 07:34 BJT

全球外汇市场9月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月29日(四)

2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI).

2350 - 日本8月工业生产.

9月30日(五)

-- - 奥地利议会就纾困基金投票.

-- - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)参加华尔街日报会议.

0600 - 德国8月零售销售.

0645 - 法国8月消费者支出.

0645 - 法国7月生产者物价指数(PPI).

0800 - 意大利8月失业率.

0900 - 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值.

0900 - 欧元区8月失业率.

0900 - 意大利9月CPI初值.

0930 - 瑞士9月KOF领先指标.

1000 - 意大利8月PPI.

1000 - 瑞典央行副总裁Svante Oberg发表演讲.

1000 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加一午餐会.

1100 - 瑞典央行全体委员会会议.

1230 - 美国8月个人所得/个人支出.

1230 - 美国供应管理协会(ISM)-纽约公布9月地区企业活动指数.

1345 - 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI).

1355 - 汤森路透/密西根大学9月消费者信心指数终值.

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)9月23日当周领先指标.

1500 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话.

-- - 美国达拉斯联邦储备银行8月个人消费支出(PCE)物价指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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