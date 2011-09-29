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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 07:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 73.23 -7.87 -9.70 17136937

搜狐 (SOHU.O) 50.62 -2.49 -4.69 5484934

网易 (NTES.O) 38.96 -0.89 -2.23 1259101

百度 (BIDU.O) 110.29 -11.13 -9.17 25012922

亚信科技 ASIA.O 8.14 -0.34 -4.01 550702

侨兴环球电话 XING.O 0.79 +0.06 +8.22 245935

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.81 +0.04 +0.34 2880389

联电 (UMC.N) 1.89 -0.05 -2.58 535051

日月光 (ASX.N) 4.32 +0.01 +0.23 269670

矽品精密 (SPIL.O) 4.78 +0.09 +1.92 2139154

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.00 +0.00 357907

友达 (AUO.N) 4.08 +0.06 +1.49 390810

中华电信 (CHT.N) 33.29 +0.40 +1.22 162955

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.83 +0.37 +1.18 891434

香港

中华网 CHINA.O 1.00 -0.04 -3.38 137111

中国移动 (CHL.N) 48.83 +0.29 +0.60 738714

中国联通 (CHU.N) 21.15 +0.24 +1.15 883129

中国电信 (CHA.N) 62.81 +0.16 +0.26 86533

中芯国际 (SMI.N) 2.47 -0.04 -1.59 132365

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 张涛

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