《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 73.23 -7.87 -9.70 17136937
搜狐 (SOHU.O) 50.62 -2.49 -4.69 5484934
网易 (NTES.O) 38.96 -0.89 -2.23 1259101
百度 (BIDU.O) 110.29 -11.13 -9.17 25012922
亚信科技 ASIA.O 8.14 -0.34 -4.01 550702
侨兴环球电话 XING.O 0.79 +0.06 +8.22 245935
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.81 +0.04 +0.34 2880389
联电 (UMC.N) 1.89 -0.05 -2.58 535051
日月光 (ASX.N) 4.32 +0.01 +0.23 269670
矽品精密 (SPIL.O) 4.78 +0.09 +1.92 2139154
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.00 +0.00 357907
友达 (AUO.N) 4.08 +0.06 +1.49 390810
中华电信 (CHT.N) 33.29 +0.40 +1.22 162955
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.83 +0.37 +1.18 891434
香港
中华网 CHINA.O 1.00 -0.04 -3.38 137111
中国移动 (CHL.N) 48.83 +0.29 +0.60 738714
中国联通 (CHU.N) 21.15 +0.24 +1.15 883129
中国电信 (CHA.N) 62.81 +0.16 +0.26 86533
中芯国际 (SMI.N) 2.47 -0.04 -1.59 132365
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。