〔中国新债〕粤海控股国庆後将发至多50亿元中票,期限三或五年--IFR

路透9月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，广州政府旗下广东粤海控股已委任中信银行(601998.SS)(0998.HK)主承销其即将发行的至多50亿元人民币（7.81亿美元）中期票据，料国庆节後推出。年期暂定3年或5年。

该公司曾在今年3月发行总额8亿元人民币365天短融，票面利率4.36%，由中国招商银行(3968.HK)(600036.SS)主理。中诚信给予该发行人和短融分别为AA+/A-1级信用评级。(完)

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