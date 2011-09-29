〔中国新债〕粤海控股国庆後将发至多50亿元中票,期限三或五年--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，广州政府旗下广东粤海控股已委任中信银行(601998.SS)(0998.HK)主承销其即将发行的至多50亿元人民币（7.81亿美元）中期票据，料国庆节後推出。年期暂定3年或5年。
该公司曾在今年3月发行总额8亿元人民币365天短融，票面利率4.36%，由中国招商银行(3968.HK)(600036.SS)主理。中诚信给予该发行人和短融分别为AA+/A-1级信用评级。(完)
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--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。