(重温稿)《台湾央行焦点》暂停升息观望全球景气,分析师认为第四季也将停看听

* 暂停先前连五度的升息举措

* 国际景气不确定性仍高

* 分析师预料第四季料也将维持利率不变

* 续发一年期存单冲销资金

记者 高洁如

路透台北9月29日电---台湾央行周四一如外界预期地暂停升息,分析师认为,全球经济充满不确定性,若是欧债危机未能短期内解决,央行在第四季维持利率不变的机会很高.

央行总裁彭淮南说,环球透视机构对台湾明年的经济成长率仍有5%以上,但国际经济景气趋缓,且明年的物价情况比今年缓和.而台湾经济成长仍然高度仰赖出口,在国际景气疲软下,维持目前的政策利率有助整体经济金融稳健发展.

花旗集团首席经济学家郑贞茂表示,"目前的经济情势先用暂停升息来因应即可,央行政策就是偏宽松,但还不致于用降息手段,因为经济情况还不到很糟."

但对于未来的情势看法,彭淮南并未松口,他仅表示还要看未来欧洲及美国情势的变化而定.

汇丰大中华区经济分析师郭浩庄断言,"全球经不确定性看来将延续下去."因此,汇丰预期台湾央行到明年第二季都将暂停升息.

台湾央行自去年第二季起开始升息至今年第二季,共已连续五度升息,每次升息幅度均为0.125个百分点.目前重贴现率位在1.875%.

台湾主计处先前已下修今年的经济成长率和通膨率,显示对未来经济前景保守看待.根据主计处的估计,2011年GDP成长率预测值为4.81%,明年经济成长率预估再放缓为4.58%.而通膨率则由今年的1.59%降至明年的1.21%.

根据先前路透访查15家金融机构,其中12家金融机构认为台湾央行9月底将暂停升息循环,以观察全球景气的复苏脚步.也由于台湾通膨率明显放缓,让央行有空间暂停升息步伐. [ID:nCN1989479]

**端看全球情势发展**

"今天的决定并不意外,跟进了其他亚洲央行.这显示在低通膨的背後,台湾出口前景对于央行的货币政策立场占有一定的影响力."澳纽银行(ANZ)高级经济师杨宇霆表示.

实质面上,进入第三季以来出口、订单数据都较上季减缓.8月外销订单金额较上年同期成长5.26%,创下2009年10月增长4.41%以来最低,且低于市场预估的成长7.6%.官员预估第三季外销订单增幅下滑至个位数已成定局.

针对出口的情况,彭淮南也表示,目前台湾对中国与日本的出口低于平均水平,且出口成长率明显不如韩国与新加坡,应该要注意."我们发现中国进口项目有不少是台湾没有的,产业应该升级."

欧洲的债务问题正试图迈向解决之路.但欧债危机已造成金融机构,实体经济和社会的受创,二次衰退的可能性仍在,令金融市场大幅下挫.

美国的情况也不算乐观.目前消费者信心指数保持在两年半低点附近,预示未来几个月消费者支出料将疲弱.[ID:nnCN1991313]美元走势则因全球经济忧虑加深而走高,美元指数.DXY仍处高位.

至于全球将希望焦点寄放的中国,实际上能做的也只有确保自身的经济增长平稳,而这肯定不足以提振全球经济.[ID:nCN1984957]北京已经预计明年经济将会放缓,本月稍早一位政府官员承认,2012年中国经济增速可能会10年来首次降至9%以下.

**金融市场稳定**

虽然欧债危机令全球股市、金融面均大幅震荡,不过彭淮南也表示,台湾银行业的流动性没有问题,内部的金融情势相当稳定,央行未来将续以标售一年期、以及30,91,182天期存单,以冲销市场的资金.

央行的新闻稿也表示,先前业务局控制准备货币,希望达到货币政策目标.今年第三季的金融机构日平均超额准备降低至106亿台币,已比2009年上半年时平均的1,321亿台币低了很多.

"本国银行超额准备已被冲销,剩下的超额准备大都(来自)外商银行,"彭淮南说.

为冲销市场多馀资金,台湾央行每日公开操作,发行三种天期存单,此外,每月也固定标售1,000亿台币的一年期存单.至周四为止,央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,046.3亿台币.

央行的新闻稿中也指出,目前银行业的隔拆利率缓和上升,银行的授信增加,1-8月的平均M2年增率为6.01%,维持于目标区(2.5-6.5%)之内,并有助于物价的稳定.(完)