《中国报摘》--中国证券报9月30日

* 头版头条:

--中国证监会有关部门负责人表示,证监会将落实《关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要》要求,修订内幕交易认定指引,继续加大对内幕交易案件打击力度.

* 其他:

--权威人士透露,由国家能源局牵头制定的稀缺煤种保护性开发管理办法基本制定完毕,有望近期出台.针对稀缺煤种将明确提出总量控制原则.

--国家能源局电力司副司长郝卫平预计,今冬明春电力供需形势不容乐观,部分省区可能持续缺电.

--上海证券交易所消息,为促进债券市场发展,更好地服务债券市场投资者,上交所将允许可转债进行质押式回购交易.

--商务部通知,2011年第二批磷矿石出口配额下达量为60万吨,同比增加50吨.今年第一批磷矿石出口配额下达量为90万吨.

--发改委、工信部等五部委再次开展针PX(对二甲苯)等敏感、剧毒化学品的环保大检查.业内人士认为,此次环保大检查将遏制各地已经开始的PX建设热潮,并进一步抬升PTA(精对苯二甲酸)行业的成本.

--中航集团股份(0161.HK)宣布整体上市收官.目前已基本完成从母公司中航国际及关联公司购入十二家企业股权的交易,正在进行股权交割及发行股份登记手续,预计将有41.59亿元人民币的资产注入.

--中百集团(000759.SZ)与武汉中商(000785.SZ)双双公告称,中百集团将增发2.3亿股以换股吸收合并武汉中商,换股比例每1股武汉中商A股股份可以换取0.93股中百集团本次发行的A股,中百集团的换股价为12.39元/股,武汉中商为11.49元/股.

--中联重科(000157.SZ)与日本金崛公司签订30台泵车采购书,并宣布公司计划在2012年以独资或者合资的形式在日本建立生产制造基地,将涵盖生产、研发、零配件采购于一体的本地化生产制造.

--葛洲坝(600068.SS)公告称,今年三季度新签合同额累计132.67亿元,为当年计划额的18.95%,前三季度新签合同额累计已完成计划额的90.83%.(完)

--整理 曾菱; 审校 张喜良